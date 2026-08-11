نيويورك في 11 أغسطس /وام/ ارتفعت أسعار ⁠الديزل في الولايات المتحدة وأوروبا بشكل حاد يوم الاثنين ، وسط اضطراب إمدادات المشتقات النفطية المكررة ومنها الديزل.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة ​للديزل منخفض الكبريت 7.4 بالمئة ليستقر عند 4.19 دولار للجالون عند التسوية يوم الاثنين، وهي

أكبر زيادة منذ 13 يوليو الماضي .

وارتفعت هوامش تكرير الديزل الأوروبية، التي تقاس بالفرق بين سعر الوقود وتكلفة النفط الخام، بنحو 10 بالمئة.

يذكر أن مخزونات الولايات المتحدة من وقود التقطير، الذي يشمل الديزل وزيت التدفئة،بلغت ​107.2 مليون برميل بحلول 31 يوليوالماضي ، ⁠وهو أدنى مستوى في هذا الوقت من العام منذ ثلاثة عقود.

-خلا-