نيويورك في 11 أغسطس /وام/ ارتفعت أسعار الديزل في الولايات المتحدة وأوروبا بشكل حاد يوم الاثنين ، وسط اضطراب إمدادات المشتقات النفطية المكررة ومنها الديزل.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للديزل منخفض الكبريت 7.4 بالمئة ليستقر عند 4.19 دولار للجالون عند التسوية يوم الاثنين، وهي
أكبر زيادة منذ 13 يوليو الماضي .
وارتفعت هوامش تكرير الديزل الأوروبية، التي تقاس بالفرق بين سعر الوقود وتكلفة النفط الخام، بنحو 10 بالمئة.
يذكر أن مخزونات الولايات المتحدة من وقود التقطير، الذي يشمل الديزل وزيت التدفئة،بلغت 107.2 مليون برميل بحلول 31 يوليوالماضي ، وهو أدنى مستوى في هذا الوقت من العام منذ ثلاثة عقود.
-خلا-