المنامة في 11 أغسطس /وام/ بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني مع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي في اتصال هاتفي يوم الاثنين الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وذكرت وكالة أنباء البحرين ان الاتصال بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية وحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب وتبادل وجهات النظر إزاء التحديات الراهنة ودفع جهود خفض التصعيد وإحلال السلام في المنطقة ودعم تعزيز مسيرة التعاون العربي المشترك ومواصلة التشاور والتنسيق الثنائي في المحافل الدولية بالإضافة إلى بحث القضايا والموضاعات ذات الاهتمام المشترك.

-خلا-