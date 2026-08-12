شرطة دبي والمجلس الرياضي يتفقدان جاهزية الملاعب للموسم الرياضي 2026-2027

دبي في 12 أغسطس/ وام/ تفقدت فرق العمل من القيادة العامة لشرطة دبي ومجلس دبي الرياضي جاهزية المنشآت في أندية دبي لاستضافة منافسات الموسم الرياضي 2026-2027 لجميع الرياضات.

وتأتي الجولات السنوية بهدف ضمان سلامة وسعادة الرياضيين والجمهور، وتسهيل انسيابية حركة الوصول والدخول والخروج لجميع المنشآت الرياضية في أندية دبي.

وشمل برنامج الزيارات المنشآت الرياضية في أندية النصر، والوصل، وشباب الأهلي، وحتا، ويونايتد، إلى جانب نادي دبي لأصحاب الهمم، ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ونادي دبي للشطرنج والثقافة، ومجمّع حمدان الرياضي.

وترأس فريق عمل شرطة دبي، العميد هشام ناصر السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون الطوارئ، ورافقه العقيد محمد علي أهلي، مدير إدارة الطوارئ بالوكالة، فيما ترأس فرق عمل مجلس دبي الرياضي علي عمر البلوشي مدير إدارة التطوير الرياضي، وشهدت الجولة مشاركة الدكتور حمد الفلاسي، المدير التنفيذي لنادي النصر، وعبد الناصر الشامسي المدير التنفيذي لنادي الوصل، وممثلي أندية شباب الأهلي وحتا ويونايتد.

وتضمنت الجولة التفقدية عقد لقاءات مع ضباط الارتباط لشرطة دبي، وضباط أمن المنشآت بالأندية وأطقم الدعم اللوجستي وممثلين عن هيئة الطرق والمواصلات ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، ومديري الملاعب والصالات في الأندية، كما شملت تقييمًا ميدانيًا لاستادات كرة القدم والصالات الرياضية، للتأكد من جاهزية غرف المراقبة، والمدرجات، ومداخل الجمهور، ومخارج الطوارئ، ومناطق الإخلاء، والمداخل المخصصة لأصحاب الهمم. والتأكد من استيفاء جميع اشتراطات الأمن والسلامة، وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2014 في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2015، ولوائح رابطة المحترفين الإماراتية.

وأشاد العميد السويدي بمستوى التعاون المثمر بين الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ والأندية الرياضية والشركاء الاستراتيجيين، معرباً عن تطلعاته لموسم رياضي استثنائي يعكس الوجه الحضاري لدولة الإمارات، ويشهد تشجيعاً راقياً يخلو من أي ظواهر سلبية، ويوفر للجماهير تجربة ممتعة يوم المباراة.

وأشاد علي عمر البلوشي، مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي، بجهود الأندية وحرصها على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة التنظيمية.