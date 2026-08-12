"أنثروبيك" تطلق أداة تكشف الروايات المكتوبة بالذكاء الاصطناعي

واشنطن في 12 أغسطس/ وام/ أعلنت شركة "أنثروبيك" إطلاق أداة جديدة تساعد على كشف الروايات المكتوبة بالذكاء الاصطناعي، من خلال وضع علامة مائية غير محسوسة في النصوص التي تنشئها نماذج كلود.

وأوضحت الشركة أن العلامة المائية لا تؤثر في معنى النص أو قابليته للقراءة، وتنتقل معه عند نسخه ولصقه، مشيرة إلى أنها ستُطبق على المحتوى الذي ينتجه "كلود" حول العالم، بما في ذلك عند استخدامه عبر مزودي الخدمات السحابية، مع خطط لتوفير أدوات لجهات خارجية للكشف عنها.

وستدعم نماذج "كلود" التي أُطلقت هذا الشهر أو بعده هذه الخاصية منذ البداية، فيما تعمل "أنثروبيك" على إضافتها إلى النماذج الأقدم، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن التزامها بتعزيز الشفافية بموجب قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي.

وتوفر العلامة المائية لدور النشر والمؤسسات التعليمية وسيلة إضافية للتحقق من استخدام الذكاء الاصطناعي في الكتابة، في وقت تواجه صناعة النشر تحديات متزايدة بشأن المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي.

ونبهت "أنثروبيك" إلى أن التحرير المكثف أو إعادة الصياغة أو الترجمة أو دمج مخرجات "كلود" مع كتابات أخرى قد يجعل العلامة غير قابلة للكشف، كما أنها لا تثبت بشكل قاطع أن "كلود" هو من أنشأ النص في الأصل.

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