"أوبن إيه آي" تطلق نموذج ذكاء اصطناعي للأمن السيبراني

واشنطن في 12 أغسطس/ وام/ أعلنت شركة "أوبن إيه آي" توسيع خدمة «Daybreak» المخصصة للدفاع السيبراني، وإطلاق نموذج ذكاء اصطناعي جديد لتنفيذ مهام متخصصة في مجال الأمن السيبراني، في خطوة تأتي بعد فترة وجيزة من إطلاق شركة «أنثروبيك» نموذجها المتخصص «Mythos».

وتوفر «Daybreak» حزمة متكاملة من نماذج الذكاء الاصطناعي والأدوات وسير العمل المخصصة للمدافعين في مجال الأمن السيبراني، وستتاح عبر مستويين هما «Blue» و«Red»، يقدمان قدرات مختلفة تشمل الاستجابة للحوادث وتحليل البرمجيات الخبيثة واكتشاف الثغرات وإجراء الاختبارات الأمنية.

وقالت "أوبن إيه آي" إن النموذج الجديد يستند إلى «GPT-5.6 Sol» مع تعزيز قدراته لتنفيذ مهام متخصصة في الأمن السيبراني، مشيرة إلى أن إتاحته تقتصر حاليا على عدد من «شركاء العملاء الموثوقين».

ويأتي إطلاق النموذج في ظل تزايد المخاوف من استخدام الذكاء الاصطناعي في تنفيذ هجمات إلكترونية أسرع وأكثر اتساعا، بالتزامن مع تنامي اعتماد المؤسسات على هذه التقنيات لتعزيز قدراتها الدفاعية.

وحذرت "أوبن إيه آي" من أن تطور الهجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي قد يقلص الوقت المتاح أمام الجهات المدافعة للاستعداد والاستجابة للتهديدات السيبرانية.

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