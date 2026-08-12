انقطاع الكهرباء عن أكثر من نصف مليون شخص في الولايات المتحدة جراء عواصف قوية

شيكاغو في 12 أغسطس/ وام / تسببت عواصف رعدية شديدة ورياح عاتية في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 600 ألف مشترك في ولايتي إلينوي وإنديانا بالولايات المتحدة، الثلاثاء، كما أسفرت عن أضرار واسعة النطاق وتعليق الرحلات الجوية مؤقتا في مطاري شيكاغو الرئيسيين.

وأطلقت صفارات الإنذار للتحذير من الأعاصير مع حلول الظلام، فيما أظهرت صور من شيكاغو وشمال غرب إنديانا طرقا غمرتها المياه، وأشجارا سقطت على خطوط الكهرباء، ومنازل لحقت أضرار بأسقفها، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

وأفادت منصة "باور أوتيج دوت يو إس" بانقطاع الكهرباء عن أكثر من 600 ألف مشترك في إلينوي وإنديانا، بينهم نحو 290 ألفا في أوهايو، فيما كانت مقاطعات ليك وبورتر في إنديانا وويل جنوب شيكاغو من أكثر المناطق تضررا.

وفي شيكاغو، علقت السلطات الرحلات الجوية مؤقتا بسبب سوء الأحوال الجوية، وحذرت من تأخيرات محتملة، فيما أُبلغ عن وفاة شخص واحد على الأقل في أوهايو جراء العواصف.

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