استقرار الدولار والعملات الرئيسية وتراجع العملات المشفرة

عواصم في 12 أغسطس/ وام/ استقر الدولار والعملات الرئيسية في بداية التعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، فيما تراجعت العملات المشفرة، إذ انخفضت بتكوين وإيثر بنسب محدودة.

وظل الين مستقرا مقابل الدولار عند 159.275 ين، ليحوم قرب أدنى مستوياته خلال الشهر، بينما استقر اليورو عند 1.1542 دولار والجنيه الإسترليني عند 1.3508 دولار.

كما استقر الدولار الأسترالي والنيوزيلندي عند 0.7064 دولار و0.5879 دولار على التوالي.

وفي سوق العملات المشفرة، تراجعت بتكوين 0.2% إلى 63554.30 دولار، فيما انخفضت إيثر 0.1% إلى 1879.62 دولار.

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