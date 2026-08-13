محمد بن سعود: شباب الإمارات الثروة الحقيقية للوطن

رأس الخيمة في 13 أغسطس/وام/ أعرب سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة عن الاعتزاز بشباب الإمارات الذين يمثلون الثروة الحقيقية للوطن، والركيزة الأساسية لمواصلة مسيرة التنمية والازدهار، بما يمتلكونه من طموح وعزيمة وقدرة على الإبداع والإنجاز.

وقال سموه فى كلمة بمناسبة اليوم العالمي للشباب إن شباب الوطن أثبتوا حضورهم وتميزهم في مختلف الميادين، وأسهموا بفاعلية في مسيرة دولة الإمارات وإنجازاتها، مستلهمين من قيادتنا الرشيدة قيم العمل والمسؤولية والإخلاص والانتماء، ومؤكدين قدرتهم على حمل راية الوطن والمشاركة في صناعة مستقبله.