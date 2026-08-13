"الصحة العالمية" تأمل بكبح تفشي "إيبولا" بالكونغو الديموقراطية خلال 3 أشهر

جنيف في 13 أغسطس/ وام/ أعربت منظمة الصحة العالمية عن أملها في وقف تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية خلال ثلاثة أشهر، محذّرة في الوقت نفسه من أن الوباء لن يكون قد انتهى بحلول ذلك الوقت.

وأوضحت المنظمة في بيان اليوم أن الوباء الذي بدأ في إقليم إيتوري شمال شرق البلاد ينتشر بوتيرة أسرع من أي تفش سابق لإيبولا، مع تسجيل 4499 إصابة مؤكدة و2061 وفاة.

وذكرت المنظمة أن السيطرة على انتقال العدوى لا تعني انتهاء التفشي، إذ سيتعين مواصلة جهود المراقبة لمنع عودة انتشار الفيروس.

كانت جمهورية الكونغو الديموقراطية قد أعلنت في 15 مايو الماضي عن تفشي إيبولا للمرة السابعة عشرة، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية بعد يومين حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، وهي ثاني أعلى مستوى إنذار لديها ومنذ ذلك الحين، انتشر المرض في عدة أقاليم في شرق البلاد.

(خلا)