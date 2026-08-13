ارتفاع حصيلة زلزال كولومبيا إلى 265 قتيلاً و 496 مفقوداً

بوغوتا ⁠في 13 أغسطس /وام/ أعلن الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي ​إسبريا الأربعاء ، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب ⁠مدنا رئيسية في غرب بلاده يوم الإثنين الماضي إلى ‌265 قتيلاً ‌، فيما لا ⁠يزال 496 ⁠في عداد المفقودين.

و أكد الرئيس الكولومبي أن ‌الجهود ​تتركز ​حاليا على ⁠البحث عن المفقودين.

و تسبب الزلزال في انهيار 257 مبنى، وألحق أضرارا جسيمة بالمنازل والمدارس والطرق والمطارات وغيرها من البنى التحتية الحيوية.

وكانت هيئة المسح الزلزالي الكولومبية، قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي ، أن زلزالا ضرب غرب البلاد بلغت شدته 7.4 درجة على مقياس ريختر، بعمق 96 كيلومتراً، وكان مركزه قرب بلدية سان خوسيه ديل بالمار في إقليم تشوكو. وشعر السكان بالهزات في مناطق واسعة من كولومبيا، وكذلك في دول مجاورة.

-خلا-