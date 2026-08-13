مقتل 18 مسلحاً و3 مدنيين جنوب غرب باكستان

إسلام آباد في 13 أغسطس /وام/ أعلن الجيش الباكستاني الأربعاء ،مقتل 18 مسلحاً وثلاثة مدنيين في انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع وعملية أمنية في إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد.

وذكرت إدارة العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية في بيان أن عبوة ناسفة بدائية الصنع زرعت داخل مركبة انفجرت بشكل عرضي أثناء قيام مسلحين بإعدادها في منطقة "سوراب" بإقليم بلوشستان ما أسفر عن مقتل 8 مسلحين وإصابة عدد آخر بجروح.

وأضافت أن الحادث أسفر عن انفجار عبوات أخرى كان المسلحون يخزنونها في الموقع تسببت في مقتل ثلاثة مدنيين كانوا بالقرب من المكان.

وأوضحت أنه فور وقوع الحادث وصلت قوات الأمن والشرطة إلى الموقع وبدأت عملية مشتركة وشاملة لتطهير المنطقة وتعقب المسلحين الفارين وتمكنت القوات بعد الاشتباك معهم من القضاء على 10 اشخاص ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للقتلى من المسلحين إلى 18 شخصا.

وأضافت أن جنديين أصيبا خلال تبادل إطلاق النار مع المسلحين فيما تتواصل عمليات تمشيط وتطهير المنطقة للقضاء على أي بؤر إرهابية.

-خلا-