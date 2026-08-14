"الفجيرة الرقمية" تطلق برنامجاً تدريبياً في مجال تكامل الأنظمة وإدارة واجهات برمجة التطبيقات

الفجيرة في 14 أغسطس / وام / أطلقت حكومة الفجيرة الرقمية برنامجاً تدريبياً متخصصاً في مجال تكامل الأنظمة وإدارة واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، بمشاركة أكثر من 40 موظفاً يمثلون 15 جهة حكومية في إمارة الفجيرة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الجاهزية الرقمية للجهات الحكومية، وتمكين الكفاءات الفنية، ودعم بناء منظومة حكومية أكثر تكاملاً وكفاءة.

وركز البرنامج، الذي امتد على مدار خمسة أيام، على تطوير المهارات الفنية والتطبيقية للمشاركين في استخدام تقنيات IBM webMethods، والتعرف إلى أحدث الممارسات في مجال ربط الأنظمة والتطبيقات، وتصميم وإدارة واجهات برمجة التطبيقات، إلى جانب إدارة API Gateway والجوانب المرتبطة بالأمن والمراقبة والتحليل وإدارة دورة حياة واجهات البرمجة.

وتضمن البرنامج مجموعة من الجلسات النظرية والتطبيقات العملية التي أتاحت للمشاركين التعرف بصورة مباشرة إلى آليات بناء وإدارة التكاملات الرقمية بين الأنظمة، وتطبيق الممارسات التقنية التي تسهم في رفع كفاءة تبادل البيانات، وتعزيز موثوقية وأمن الربط بين المنصات والخدمات الحكومية.

ويأتي البرنامج ضمن جهود حكومة الفجيرة الرقمية الرامية إلى تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتوحيد الممارسات التقنية المرتبطة بربط الأنظمة وإدارة واجهات برمجة التطبيقات، بما يدعم تطوير بنية رقمية حكومية أكثر مرونة وترابطاً، ويسهم في تسريع تطوير الخدمات الرقمية وتحسين كفاءتها وجودتها.

ويعكس البرنامج توجه حكومة الفجيرة الرقمية نحو الاستثمار المستمر في تنمية القدرات الرقمية للكوادر الحكومية، وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع التقنيات والمنصات الحديثة، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي في إمارة الفجيرة، ويعزز الانتقال نحو حكومة أكثر تكاملاً وذكاءً وكفاءة.