مجلس شباب بلدية الفجيرة يشارك في "أيام الفجيرة للشباب"

الفجيرة في 14 أغسطس / وام / شارك مجلس شباب بلدية الفجيرة في فعالية أيام الفجيرة للشباب التي أُقيمت تحت عنوان “القيادة تُصنع بالأثر .. من فهم السلوك إلى صناعة التغيير”، تأكيدًا على أهمية تمكين الشباب وتعزيز دورهم في بناء مستقبل أكثر ابتكارًا واستدامة.

وسلطت الفعالية الضوء على مفاهيم القيادة المؤثرة، وفهم السلوك، ودور الشباب في إحداث التغيير الإيجابي، من خلال طرح محاور ركزت على البصائر السلوكية باعتبارها أداة تساعد على فهم أنماط اتخاذ القرار، وتشجيع السلوكيات الإيجابية، وتصميم مبادرات أكثر تأثيرًا تسهم في تنمية المهارات القيادية وتعزيز ثقافة المبادرة وصناعة الأثر.

وتأتي هذه المشاركة انطلاقًا من حرص مجلس شباب بلدية الفجيرة على دعم المبادرات التي تسهم في تطوير قدرات الشباب، وترسيخ ثقافة المشاركة الفاعلة، والاستفادة من تطبيقات البصائر السلوكية في تعزيز الأداء المؤسسي وصناعة قرارات أكثر فاعلية، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في الاستثمار في الطاقات الشابة وتمكينها للمساهمة في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.