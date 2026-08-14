مصر .. مصرع 3 أشخاص وإصابة 17 في انفجار وحريق بمركز تجاري

القاهرة في 13 أغسطس / وام / لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 17 آخرون إثر انفجار أسطوانة هيليوم داخل محل لبيع الهدايا في أحد المراكز التجارية بالقاهرة الجديدة في جمهورية مصر العربية، ما أدى إلى نشوب حريق وحدوث تلفيات بعدد من واجهات المحال.

وقالت وزارة الداخلية المصرية إن قوات الحماية المدنية انتقلت إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق، نافية صحة ما تم تداوله بشأن سقوط مصعد داخل المركز التجاري، مؤكدة أن الحادث نجم عن انفجار أسطوانة الهيليوم.

وتواصل الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.