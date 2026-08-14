جوجل تطلق "جيميني 3.7 فلاش" لتعزيز قدرات البرمجة والمهام المؤتمتة

واشنطن في 14 أغسطس/ وام/ أطلقت شركة جوجل، التابعة لمجموعة «ألفابت»، الخميس، نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد «جيميني 3.7 فلاش»، المصمم لتعزيز قدرات البرمجة وتنفيذ المهام المؤتمتة.

وقالت الشركة إن النموذج يوفر خيارا أقل تكلفة للشركات التي تطور أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على تخطيط المهام واستخدام الأدوات البرمجية وتنفيذ عمليات متعددة الخطوات، مشيرة إلى تحسن أدائه في تصحيح الأخطاء وحل المشكلات وتوليد الشفرات البرمجية.

وحددت جوجل سعرا تمهيديا للنموذج يبلغ 75 سنتا لكل مليون رمز إدخال و3.75 دولار لكل مليون رمز إخراج حتى نهاية العام، وأتاحته عبر خدمة «جيميني سبارك» للعملاء في أكثر من 160 دولة.

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