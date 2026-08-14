صادرات تكنولوجيا المعلومات الكورية ترتفع 140% خلال يوليو

سيئول في 14 أغسطس/ وام/ قفزت صادرات جمهورية كوريا من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 140.6% خلال شهر يوليو 2026 مقارنةً بالعام الماضي، مدفوعةً بالاستثمارات العالمية المتواصلة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك وفق البيانات الصادرة، اليوم الجمعة، عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، عن الوزارة أن قيمة الشحنات الصادرة من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بلغت 53.4 مليار دولار أمريكي الشهر الماضي، بزيادة عن 22.2 مليار دولار أمريكي في العام السابق، لافتة إلى أن هذا الرقم هو الأعلى لأي شهر يوليو على الإطلاق.

وأضافت الوزارة أن واردات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ارتفعت بنسبة 37.3% على أساس سنوي لتصل إلى 18.3 مليار دولار أمريكي، ما أدى إلى فائض تجاري في هذا القطاع بلغ 35.1 مليار دولار أمريكي.

وعلى صعيد المنتجات، ارتفعت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 178.8% على أساس سنوي لتصل إلى 41 مليار دولار أمريكي، مدفوعةً بالطلب القوي على الرقائق المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. وأشارت الوزارة إلى أن صادرات الرقائق تشهد ارتفاعًا للشهر السابع عشر على التوالي.

وأظهرت البيانات ارتفاعًا ملحوظًا في صادرات أجهزة الكمبيوتر ومعدات الاتصالات بنسبة 353.9% لتصل إلى 4.9 مليار دولار، بينما زادت شحنات الهواتف المحمولة بنسبة 62.6% لتصل إلى 1.6 مليار دولار، فيما شهدت شحنات الشاشات ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.5% لتصل إلى 1.77 مليار دولار.