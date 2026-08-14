آلاف العالقين بمطار في طوكيو ومقتل 4 أشخاص جراء الأمطار والفيضانات

طوكيو في 14 أغسطس/ وام/ ⁠تسببت الأمطار القياسية في تقطع السبل بآلاف المسافرين في مطار ناريتا بطوكيو، اليوم الجمعة، بعدما أدت الفيضانات التي اجتاحت المنطقة المحيطة إلى تعطيل حركة النقل وانقطاع التيار الكهربائي عن المنازل، وأودت بحياة أربعة أشخاص على الأقل.

وشهدت أجزاء من مقاطعة تشيبا المجاورة للعاصمة طوكيو سقوط ​أمطار تجاوزت 360 ملم خلال 24 ساعة، مما أدى إلى غمر الطرق والسكك الحديدية بالمياه.

وأكدت السلطات اليابانية، مقتل أربعة أشخاص حتى ‌الآن، لافتة إلى فقدان شخص ​آخر.

من جانبها أعلنت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، انقطاع الكهرباء عن أكثر من ⁠22 ألف أسرة حتى الساعة 0200 بتوقيت جرينتش اليوم الجمعة.

من جهته قال متحدث باسم مطار ناريتا، إن اضطرابات حركة النقل تسببت في تقطع السبل بحوالي سبعة آلاف شخص ​في المطار، ‌مضيفا أنه من المقرر أن تعود جميع الرحلات الجوية ​للعمل بشكل طبيعي اليوم الجمعة، فيما أعلنت شركة الخطوط الجوية اليابانية ​أن بعض الرحلات ربما تتأخر، لكن ليس من المتوقع ⁠إلغاء أي رحلات في الوقت الراهن.