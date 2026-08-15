أكثر من 700 لاعب في افتتاح 4 بطولات غداً بمهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج

أبوظبي في 14 أغسطس/ وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج 2026، في نسخته الـ 32، مشاركة 763 لاعبا ولاعبة في 4 بطولات، ضمن اليوم الأول للمنافسات غدا بفندق راديسون بلو- أبوظبي.

ويشارك 112 لاعبا ولاعبة في بطولة الأساتذة الدولية، و152 في البطولة المفتوحة" أ"، و280 في البطولة المفتوحة"ب"، و219 في بطولة الناشئين.

وأشارت اللجنة إلى الأهمية الكبيرة لمشاركة 300 لاعب ولاعبة من دولة الإمارات، من إجمالي 2250 من المستويات الفنية المختلفة، بما يسهم في صقل مهاراتهم، وتمكينهم من القدرات التي تعزز خبراتهم التنافسية، ضمن استراتيجية الاستعداد لأولمبياد الشطرنج الذي تحتضنه أبوظبي 2028.

وكشفت عن اعتماد القائمة النهائية للحكام المشاركين في إدارة المنافسات على مدار أيام البطولة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشطرنج، برئاسة الحكم الدولي سعيد أحمد الخوري، بجانب الحكم الدولي سلمان طارق الطاهر رئيس بطولة الاساتذة الدولية، والحكم الدولي عبد الله علي حاجي رئيس حكام البطولة المفتوحة، والحكم علي عبد العزيز الفهيم لبطولة الناشئين.