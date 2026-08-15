الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

نيويورك في 15 أغسطس /وام/ أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية على تراجع يوم الجمعة ، و انخفض المؤشر "ستاندرد اند ⁠بورز 500" عن أعلى مستوى قياسي له تحت ضغط من سهم شركة "أبلايد ماتيريالز" المصنعة لمعدات الرقائق الإلكترونية ، في الوقت الذي يحاول فيه المستثمرون تقييم بيانات مبيعات التجزئة التي جاءت أضعف من المتوقع.

و انخفض المؤشر "ستاندرد اند بورز 500 "بواقع 13.41 نقطة، أو 0.17 بالمئة، إلى 7785.58 نقطة، وهبط المؤشر " ناسداك المجمع" 73.86 نقطة، بما ​يعادل 0.28 بالمئة، ‌إلى 26729.16 نقطة. كما تراجع المؤشر " داو جونز الصناعي" 108.53 نقطة، أو 0.20 بالمئة، ​إلى 53732.53 نقطة.

-خلا-