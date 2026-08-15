المكسيك تسابق الزمن لإزالة طحالب "السارجاسوم" من ساحلها

مكسيكوسيتي في 15 أغسطس وام/ تسعى المكسيك جاهدة لاحتواء أزمة تراكم كميات غير مسبوقة من طحالب "السارجاسوم" كريهة الرائحة على ساحلها المطل على البحر الكاريبي، بعدما انتشرت هذه الأعشاب البحرية البنية على الشواطئ في قلب منطقة سياحية.

وأظهرت بيانات صدرت خلال الأسبوع ​الجاري أن مسؤولين في إقليم كوينتانا رو، التي تضم وجهات سياحية مثل "كانكون" و"بلايا ديل كارمن "و"تولوم"، تمكنوا من إزالة أكثر من 105 آلاف طن من طحالب السارجاسوم منذ بداية العام، وهو رقم يتجاوز بالفعل الرقم ‌القياسي المسجل العام ⁠الماضي والبالغ 92783 طناً.

و يوضح العلماء أن النمو الهائل لهذه الأعشاب البحرية يعود إلى مزيج من الجريان السطحي الغني بالمغذيات، بما في ⁠ذلك النيتروجين والفوسفور المرتبطين ​باستخدام الأسمدة، لا سيما ⁠من دول زراعية كبرى مثل البرازيل، إلى جانب تغيرات في ظروف المحيطات.

وعند تراكم الأعشاب البحرية وتحللها تطلق غاز كبريتيد الهيدروجين، الذي قد يسبب تهيجا في الممرات الأنفية مما يتسبب في تراجع إقبال السياح ​على المنطقة.

-خلا-