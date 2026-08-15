إجلاء 1800 شخص بسبب حريق غابات غرب ألمانيا

برلين في 15 أغسطس /وام/ أُجبر نحو 1800 من سكان بلدة في غرب ألمانيا على إخلاء منازلهم بسبب حريق غابات أتى على نحو 300 هكتار اقترب من المنازل، وفق ما أعلنت السلطات الجمعة، مع نشر مروحيات ومعدات عسكرية لمكافحة أكبر حريق غابات تشهده البلاد هذا الصيف.

واقتربت النيران من المنازل في قرية غاي الواقعة ضمن نطاق منطقة هورتغنفالد الألمانية، القريبة من الحدود مع بلجيكا وهولندا.

واتّسع الجمعة نطاق الحريق من 25 هكتارا إلى 300 هكتار، فيما حذّرت السلطات من أن الأحوال الجوية ستصعّب عملية السيطرة على النيران، لافتة إلى أن الخطر ما زال يتهدّد المنازل التي أُخليت.

وذكر المتحدث باسم جهاز الإطفاء المحلي بيتر بيرندغن أن العوامل المناخية تجعل الظروف غير مواتية لمكافحة حرائق الغابات، في إشارة إلى الهواء الجاف والرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة، لافتا إلى أن عملية الإطفاء قد تستغرق أياما عدة.

-خلا-