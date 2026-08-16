البديوي يدين بشدة الهجمات الإيرانية العدوانية المتكررة على الناقلات التابعة لـ"أدنوك"

الرياض في 16 أغسطس/وام/ أعرب معالي جاسم محمد البديوي،الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجمات الإيرانية العدوانية المتكررة على الناقلات التابعة لشركة "أدنوك" والسفن التجارية في مضيق هرمز مؤكدًا أن هذه الاستهدافات الغاشمة تعد تصعيدًا مرفوضًا وانتهاكًا جسيمًا لأمن وسلامة الملاحة البحرية.

وشدد البديوي في بيان له اليوم على ضرورة قيام إيران، وبشكل فوري، بوقف جميع أعمالها العدائية والمهددة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط عليها لوقفها.

وأكد معاليه مجددًا تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه إلى جانبها ودعمه لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادة أراضيها ومصالحها.

(خلا)