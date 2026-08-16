" ديل تورو" يقود فريق الإمارات للدراجات الهوائية في سباق هامبورج غدا

هامبورج في 15 أغسطس/ وام/ يواصل المكسيكي إيزاك ديل تورو، دراج فريق الإمارات إكس آر جي، موسمه بالمشاركة في سباق كلاسيك هامبورج الألماني، المقرر إقامته غدا (الأحد) ضمن منافسات سلسلة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية للمحترفين.

تأتي مشاركة ديل تورو في السباق بعد ثلاثة أسابيع من تحقيقه المركز الثالث في طواف فرنسا، ليبدأ النصف الثاني من موسمه عبر أحد أبرز سباقات اليوم الواحد في ألمانيا، والذي يشارك فيه للموسم الثاني على التوالي.

ويضم تشكيل فريق الإمارات إكس آر جي إلى جانب ديل تورو، كلاً من فيليبو بارونتشيني، وميكيل بييرج، وبينوا كوزنفروي، ورون هيريجودتس، وأنطونيو مورجادو، وفلوريان فيرميرش، فيما يتولى أندريه هاوبتمان مهمة المدير الرياضي للفريق خلال السباق.

ويسعى فريق الإمارات إلى الصعود على منصة التتويج في السباق للمرة الأولى منذ عام 2018، عندما أحرز النرويجي ألكسندر كريستوف المركز الثالث، فيما حقق مورجادو المركز السابع في النسخة الماضية.

وتبلغ مسافة النسخة الـ29 من كلاسيك هامبورج 205.2 كيلومتر، على مسار مشابه إلى حد كبير لمسار العام الماضي، مع انطلاق السباق من مدينة بوكستهوده للعام الثاني على التوالي.

ويشهد السباق في مراحله الأولى وتيرة سريعة عبر ولاية سكسونيا السفلى، قبل العودة إلى محيط مدينة هامبورج، حيث يواجه الدراجون أبرز التحديات المتمثلة في صعود «فازربيرج»، الذي يبلغ متوسط انحداره 9.1% لمسافة 700 متر، ويتعين على المتسابقين اجتيازه خمس مرات.