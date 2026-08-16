"ميتا" تطلق ميزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد الاحتيال في "واتساب"

واشنطن في 16 أغسطس/ وام/ أطلقت شركة "ميتا" ميزة اختيارية جديدة على تطبيق "واتساب" للتحذير من عمليات الاحتيال، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ضمن نسخة تجريبية محدودة.

وتعرض ميزة Scam Alert تنبيها للمستخدم عندما يشتبه الذكاء الاصطناعي في أن إحدى المحادثات قد تكون جزءا من محاولة احتيال، مع إتاحة خيارات حظر الطرف الآخر أو الإبلاغ عنه أو مواصلة المحادثة، وفقا لتقرير نشره موقع "ذا فيرج" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

وفي حال كان التحذير غير دقيق، يمكن للمستخدم تصنيف المحادثة على أنها موثوقة لإزالة التنبيه وعدم تكراره بشأن المحادثة ذاتها، كما يمكنه مشاركة آخر خمس رسائل مع "واتساب" للمساعدة في تحسين دقة الميزة.

وكانت "ميتا" قد أطلقت في وقت سابق من العام ميزة أخرى لاكتشاف عمليات الاحتيال المرتبطة بطلبات ربط الأجهزة على "واتساب".

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