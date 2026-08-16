ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 47 قتيلا

جاكرتا في 16 أغسطس / وام / ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة قبالة ساحل جزيرة فلوريس الإندونيسية إلى 47 قتيلا على الأقل، وفقا للسلطات اليوم الأحد.

وأفادت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث بأن الزلزال، الذي وقع السبت، ألحق أضرارا جسيمة بأكثر من 150 منزلا، إضافة إلى عشرات المدارس والمرافق الصحية، ما يثير مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع على عمق نحو 10 كيلومترات، وعلى بعد نحو 70 كيلومترا شمال غرب مدينة إندي وسط فلوريس، مشيرة إلى تسجيل هزات ارتدادية بلغت أقواها 6.1 درجة.

وتقع إندونيسيا على "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة نشطة زلزاليا وبركانيا تشهد زلازل وثورات بركانية متكررة.

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