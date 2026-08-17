جزيرة هاواي الكبرى تتعرض لأول إعصار منذ 155 عاماً

واشنطن في 17 أغسطس /وام/ تعرضت الجزيرة الكبرى في هاواي للتهديد بأول ضربة مباشرة من إعصار منذ 155 عاما مع انطلاق

الإعصار "لالا" في المحيط الهادئ وضربه المنطقة برياح قوية وأمواج وأمطار.

وأعلن المركز الوطني للأعاصير أن سرعة الرياح القصوى المستقرة لإعصار "لالا" ارتفعت لتصل إلى 75 ميلا في الساعة (120 كيلومترا في الساعة)، ليصبح إعصار من الفئة الأولى. ومن المتوقع أن يتحرك مركز الإعصار ليقترب من الطرف الجنوبي للجزيرة أو يمر فوقه .

وأفادت السلطات بأن عملية بحث وإنقاذ -تضم الدفاع المدني والحرس الوطني ومروحية تابعة لخفر السواحل- قد أطلقت بعد أن جرفت السيول المفاجئة على ما يبدو عدة منازل مأهولة من أساساتها في مجتمعات ساحلية بالقرب من الطرف الجنوبي بجزيرة بيج أيلاند أو هاواى الكبرى.

و وصف حاكم الجزيرة الإعصار بأنه "عاصفة هائلة"، قادرة على التسبب في فيضانات مدمرة وحتى إمكانية اندلاع حرائق غابات تثيرها الرياح القوية عبر سلسلة الجزر.

وتاريخيا ضرب إعصار من الفئة الثالثة الطرف الشمالي الشرقي للجزيرة الكبرى عام 1871، وفقا لبحث أجراه عالم غلاف جوي بجامعة هاواي.

-خلا-