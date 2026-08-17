الرياح المتغيرة تعرقل جهود السيطرة على حريق غابات شرق بلجيكا

بروكسل في 17 أغسطس /وام/ واصلت فرق الإطفاء مساء الأحد مكافحة حريق غابات كبير مستعر في شرقي بلجيكا، بعدما أتى على نحو 3 آلاف هكتار من الأراضي في محمية طبيعية.

وذكر وزير الداخلية البلجيكي برنارد كوينتين أن فرق الطوارئ تواجه ظروفا صعبة للغاية بسبب الرياح القوية نسبيا ومتغيرة الاتجاه.

وأشار إلى أن الرياح لا يمكن التنبؤ بها على الإطلاق، إذ يتغير اتجاهها بزاوية 360 درجة كاملة خلال يوم واحد، مضيفا أن اتجاه انتشار الحريق لا يزال غير متوقع،منوها بأن الحريق في محمية "هاي فينز" الطبيعية واصل انتشاره باتجاه الجنوب - الجنوب الشرقي.

وأفادت وكالة الأنباء البلجيكية "بلجا" بأن مكتب المدعي العام في مقاطعة لييج فتح تحقيقا لتحديد سبب اندلاع الحريق.

-خلا-