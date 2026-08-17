رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية السوري يبحثان التطورات الإقليمية

الدوحة في 17 أغسطس /وام/ بحث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، مع أسعد الشيباني وزير الخارجية والمغتربين السوري، خلال اتصال هاتقي، آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

و ذكرت وكالة الأنباء القطرية"قنا" أن الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني أكد ، خلال الاتصال، ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية و إيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وجدد دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

-خلا-