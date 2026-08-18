"أيام الفجيرة للشباب" تختتم فعالياتها

الفجيرة في17 أغسطس/ وام/ اختتم مجلس شباب الفجيرة، اليوم، فعاليات "أيام الفجيرة للشباب" بحضور عدد من مدراء الهيئات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص .

وشهد الحفل إطلاق منصة "شباب الفجيرة"، الهادفة إلى تعزيز التواصل بين الشباب والفرص المتاحة بما يسهم في تحويل الأفكار الشبابية إلى فرص ومشروعات ذات أثر مستدام.

وتضم المنصة مساحات للتعريف بالمجالس الشبابية ودورها .

كما شهد الحفل تكريم شركاء النجاح من المؤسسات والهيئات والمجالس الشبابية .

واختُتم بالعرض الأول لفيلم وثائقي عن محمية وادي الوريعة الوطنية.

وشهدت "أيام الفجيرة للشباب"، تنظيم 30 فعالية بمشاركة 17 مجلساً شبابياً مؤسسياً في الإمارة، إلى جانب 17 ورشة تدريبية استفاد منها أكثر من 400 شاب وشابة.

وأكد جاسم العبيدلي، مدير إدارة التفاعل الشبابي ورئيس منظومة مجالس الشباب، أن الحدث عكس التفاعل المجتمعي الكبير مع المبادرة وما حققته من صدى وأثر إيجابي في أوساط الشباب .

وثمّن العبيدلي دعم القيادة الرشيدة والمؤسسات في الإمارة، إلى جانب جهود أعضاء مجالس الشباب، معرباً عن تطلعه إلى أن تتحول "أيام الفجيرة للشباب"، إلى مبادرة سنوية مستدامة بالتعاون مع مجلس شباب الفجيرة .

وأكد فايز اليماحي، رئيس مجلس شباب الفجيرة، أن أهمية التجربة لا تكمن في الأرقام وحدها، وإنما في تنوع برامجها التي شملت الورش التدريبية والمختبرات والخلوات والتحديات والبطولات والجلسات المعرفية، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات، بما أتاح للشباب أن يكونوا في قلب التجربة من خلال التعلم والتجربة والحوار والمشاركة الفاعلة.

وأوضح أن أثر "أيام الفجيرة للشباب"، سيمتد من خلال عدد من المبادرات والمخرجات الجديدة، من بينها إطلاق منصة "شباب الفجيرة"، وتوسيع تبادل الخبرات بين الجهات، وإطلاق بودكاست الشباب، و"جواز مجالس الفجيرة"، وبناء قاعدة للمواهب والمستفيدين، إلى جانب البدء مبكراً في التحضير لـ"مختبر أيام الفجيرة 2027".

وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو ألا تكون "أيام الفجيرة للشباب" فعالية مؤقتة، وإنما منظومة شبابية تنمو، وشراكة مستمرة، ومساحة تتسع عاماً بعد عام لطموحات شباب الفجيرة.