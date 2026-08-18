"أبوظبي للرياضات المائية" يوقع اتفاقيتين لتعزيز صحة الرياضيين وتأهيل الكفاءات

أبوظبي في 17 أغسطس/ وام/وقع نادي أبوظبي للرياضات المائية اتفاقيتين لتعزيز صحة الرياضيين وتأهيل الكفاءات خلال مشاركته في فعاليات صيف أبوظبي الرياضي، المقام حالياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، "أدنيك".

الاتفاقية الأولى مع مركز "كيدز هيرت سنتر" الطبي، بهدف تعزيز الجانب الصحي والوقائي للاعبي النادي ومنتسبيه، من خلال تقديم مجموعة من الفحوصات والخدمات الطبية المجانية، بما يسهم في دعم صحة الرياضيين وتعزيز جودة الرعاية المقدمة لهم.

والثانية لتفعيل برامج تدريب وتأهيل اللاعبين تحت مظلة مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.

وقال سعادة حميد الهوتي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية، إن الشراكات تأتي ضمن رؤية النادي لتطوير منظومة متكاملة تتجاوز التدريب والمنافسات الرياضية، لتشمل الصحة والسلامة والتأهيل المهني وخدمة المجتمع منوها إلى أن توقيع الاتفاقيتين يمثل خطوة مهمة في تعزيز الرعاية الصحية للرياضيين و تطوير وتأهيل الكفاءات العاملة في مجال الإنقاذ والسلامة المائية وفق أعلى المعايير المعتمدة.