الذهب يواصل الصعود والدولار قرب أدنى مستوياته في عدة أشهر

عواصم في 18 أغسطس/ وام/ ارتفع الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الثلاثاء، في وقت استقر فيه الدولار قرب أدنى مستوياته في عدة أشهر مقابل معظم العملات الرئيسية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4431.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:37 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3% إلى 4487.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 66.33 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.5% إلى 1779.50 دولار، بينما استقر البلاديوم تقريبًا عند 1332.50 دولار.

وفي أسواق العملات، سجل اليورو 1.1581 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، ليظل قريبا من أعلى مستوى له في شهرين عند 1.1614 دولار الذي سجله أمس الإثنين، فيما بلغ الجنيه الإسترليني 1.3548 دولار، بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وسجل الين 159.46 مقابل الدولار، بينما ارتفع الدولار الأسترالي 0.11% إلى 0.71119 دولار، ليظل قرب أعلى مستوياته منذ أوائل يونيو، في حين بلغ الدولار النيوزيلندي 0.5902 دولار أمريكي.

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