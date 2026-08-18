حرائق الغابات تجتاح مناطق أوروبية وفرنسا تخصص 12 مليون يورو لإعادة الإعمار

عواصم في 18 أغسطس/ وام/ أعلنت فرنسا تخصيص 12 مليون يورو لإعادة إعمار المناطق المتضررة من حرائق الغابات في جنوب غرب البلاد، في وقت تتواصل فيه الحرائق في مناطق عدة بأوروبا وسط موجات حر وجفاف استثنائية.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو إن 10 ملايين يورو ستخصص لمنطقة جيروند ومليوني يورو لمنطقة لاند، مشيرا إلى أن الكلفة الإجمالية لإجراءات الدعم قد تتجاوز 100 مليون يورو، مع إعفاء الشركات المتضررة من الاشتراكات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر.

وفي تطورات الحرائق بأوروبا، أعلنت فرنسا السيطرة على حريق في إقليم با-دو-كاليه أتى على نحو 190 هكتارا، فيما أحرزت إسبانيا تقدما في مكافحة حريق بمنطقة أراغون أتى على أكثر من 17 ألف هكتار.

وفي بلجيكا، ساعدت الأمطار في جهود السيطرة على حريق دمّر نحو 3 آلاف هكتار، بينما تمت السيطرة إلى حد كبير على حريقين في جزيرة سالاميس اليونانية أسفرا عن مقتل شخصين وإجلاء نحو 600 شخص.

وتتواصل في البرتغال جهود مكافحة حريقين شمال البلاد.

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