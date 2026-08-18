"ثقافة وسياحة أبوظبي" تطلق "جوائز تجربة الزوّار"

أبوظبي في 18 أغسطس/ وام/ أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، النسخة الأولى من "جوائز تجربة الزوّار"، المبادرة السنوية الإستراتيجية التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة التميّز والابتكار والارتقاء المستمر بمعايير تجربة الزائر في مختلف أنحاء الإمارة، من خلال تكريم المؤسسات والعاملين في الصفوف الأمامية الذين يسهمون في تقديم تجارب استثنائية تعكس جودة الخدمات والضيافة التي تتميز بها أبوظبي.

ودعت الدائرة أكثر من 400 جهة عاملة في قطاعي السياحة والثقافة للمشاركة في الدورة الافتتاحية للجائزة، في خطوة تجسد التزامها المستمر بتطوير منظومة سياحية عالمية ترتكز على الجودة والتميّز والابتكار، وتعزز المكانة التنافسية للإمارة على خارطة السياحة العالمية.

وتتولى إدارة تجربة الزوّار في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي قيادة هذه المبادرة التي تضم ثماني فئات، وتستهدف تكريم المؤسسات والأفراد الذين يسهمون في الارتقاء بجودة تجربة الزائر عبر مختلف نقاط التفاعل.

وتمثل الجائزة إحدى الركائز الرئيسة لترسيخ منظومة متكاملة لتجربة الزائر، وتحفيز تبنّي أفضل الممارسات، وتشجيع الابتكار، وتعزيز سهولة الوصول، وترسيخ ثقافة التحسين المستمر، بما ينسجم مع رؤية أبوظبي في تقديم تجربة سياحية وثقافية عالمية المستوى تضع الزائر في صميم عملية التطوير.

وتخضع جميع المشاركات لعملية تقييم مستقلة وشاملة تشرف عليها لجنة تحكيم تضم نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين من القطاعين الحكومي والخاص، ممن يمتلكون خبرات واسعة في مجالات السياحة والضيافة والثقافة وتجربة المتعاملين والابتكار وسهولة الوصول والتميّز المؤسسي، بما يضمن تكريم الجهات والأفراد الذين يرسخون معايير جديدة للتميّز ويسهمون في تطوير تجربة الزائر على مستوى الإمارة.

وقال سعادة صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إن تجربة الزائر تُعد اليوم أحد أهم محركات التنافسية العالمية للوجهات السياحية، وأحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو المستدام للقطاع وتعزيز جاذبية الوجهة وترسيخ مكانتها الدولية.

وأضاف أنه انطلاقاً من هذه الرؤية، تأتي "جوائز تجربة الزوّار" لتجسد التزام الدائرة ببناء منظومة متكاملة للتميّز ترتقي بجودة الخدمات وتعزز ثقافة الابتكار والتحسين المستمر في مختلف مكونات القطاع.

وأوضح أن الجائزة لا تقتصر على تكريم الإنجازات، بل تشكل منصة إستراتيجية لتحفيز المؤسسات والعاملين على تبنّي أفضل الممارسات، وتطوير تجارب أكثر شمولاً وسهولة وتميزاً، بما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً رائدة تقدم تجارب استثنائية تلهم الزوّار وتترك أثراً مستداماً في مختلف مراحل رحلتهم".

وتضم الجائزة مسارين رئيسيين، هما "جوائز الأعمال" التي تكرّم المؤسسات التي تحقق مستويات رائدة في مختلف جوانب تجربة الزائر، و"جوائز الصفوف الأمامية" التي تحتفي بالأفراد الذين يجسدون التميّز في تقديم الخدمات وصناعة التجارب الاستثنائية للزوّار بصورة يومية.

وسيُعلن عن الفائزين الأربعة والعشرين خلال حفل تكريم يُقام في وقت لاحق من العام بحضور نخبة من قيادات القطاع السياحي والشركاء والمعنيين.

وتُعد "جوائز تجربة الزوّار" إحدى المبادرات الإستراتيجية الرئيسة ضمن برنامج تجربة الزوّار الذي تنفذه دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والهادف إلى ترسيخ ثقافة التميّز عبر مختلف مكونات المنظومة السياحية، وتعزيز تكامل رحلة الزائر والارتقاء بجودتها.

وتمثل الجائزة ، إلى جانب دليل تجربة الزوّار وأكاديمية تجربة الزوّار (VX Academy) اللذين أُطلقا مؤخراً، ركيزة أساسية في تنفيذ رؤية أبوظبي الرامية إلى بناء منظومة سياحية وثقافية عالمية تقدم تجارب سلسة، وشاملة، وأصيلة، ولا تُنسى، وتعزز مكانة الإمارة وجهةً رائدة عالمية للثقافة والسياحة.