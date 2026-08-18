توسيع نطاق برنامج "مسارات ألف" لتعزيز عملية تعلم الطلبة

أبوظبي في 18 أغسطس/ وام/ وسعت "ألف للتعليم"، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا التعليم والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، نطاق برنامجها الحائز على جوائز "مسارات ألف - Alef Pathways " بشكلٍ كبير للعام الدراسي 2026- 2027 ليشمل العلوم، والقراءة باللغة العربية، والقراءة باللغة الإنجليزية، وذلك بهدف دعم المدارس في تقديم تعليمٍ أكثر تخصيصاً لكل طالب.

ويشمل هذا التوسع نطاقاً أوسع من المراحل التعليمية، مما يعزز مهارات القراءة والكتابة الأساسية والمعرفة بالمواد الدراسية، مع إتاحة منتج "مسارات ألف - العلوم" بالكامل باللغتين العربية والإنجليزية.

وصُمم برنامج "مسارات ألف" للاستجابة لمستويات الاستعداد المتفاوتة لدى الطلبة، وهو يمكّن المعلمين من تحديد الفجوات التعليمية، وتقديم تسلسل تعليمي مناسب، ومراقبة تقدم الطلاب في الوقت الفعلي بصورةٍ أكثر استجابة.

وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة "ألف للتعليم"، إن "ألف للتعليم" تؤمن بقدرة التعلُّم المخصص المدعوم بالذكاء الاصطناعي على إحداث نقلةٍ في استجابة أنظمة التعليم لاحتياجات كل متعلم، ويمثل توسيع نطاق "مسارات ألف" خطوةً نوعية ضمن رؤيتها الرامية إلى الانتقال من نموذج يكتفي بتحديد الفجوات التعليمية إلى نموذجٍ يعمل على معالجتها بشكل استباقي، مما يمنح المعلمين المرونة والثقة لتحويل الرؤى والبيانات إلى إجراءات عملية ملموسة.

وكجزء من هذا التوسع، أصبح برنامج "مسارات ألف - العلوم" متاحاً الآن باللغتين العربية والإنجليزية، مما يمكّن المدارس والنظم التعليمية من توفير تجربة تعلم مخصصة وعالية الجودة ومتسقة عبر مختلف لغات التدريس.

كما يعزز التوسع برنامج "مسارات ألف - القراءة باللغة العربية"، حيث يمتد نطاق تغطيته من تطوير مهارات القراءة المبكرة إلى مهارات القراءة المتقدمة، ويدعم المتعلمين عبر مجموعة واسعة من المراحل التعليمية ومستويات الكفاءة القرائية.

وتم توسيع برنامج "مسارات ألف - القراءة باللغة الإنجليزية" ليشمل مهارات تأسيسية جديدة للقراءة والكتابة متوافقة مع علم القراءة. ويدعم هذا التحديث تطوير المهارات الأساسية في فك ترميز الكلمات، والطلاقة القرائية، والمفردات، والفهم القرائي، مما يساعد المتعلمين على إرساء الأسس اللازمة للتفاعل بنجاح مع النصوص الأكثر تعقيداً، وتطبيق مهاراتهم في القراءة والكتابة عبر جميع المناهج الدراسية.

وأطلقت "ألف للتعليم" أيضاً أدلة إرشادية جديدة لمسارات "بيرلز - PIRLS" و"تيمز -TIMSS "، لتزويد المعلمين بموارد عملية تساعدهم على الفهم والاستجابة للمعارف والمهارات الأساسية ومجالات الأداء الرئيسية التي تعكسها هذه التقييمات الدولية، وتوضح الأدلة للمعلمين كيفية استخدام أدوات التقييم وإعداد التقارير والتعلم الخاصة ببرنامج "مسارات ألف" لتفسير البيانات التشخيصية، وتوجيه الدعم، ومراقبة التقدم.