"الصحة العالمية": بالإمكان احتواء فيروس إيبولا بالكونغو الديموقراطية خلال 3 أشهر

جنيف في 18 أغسطس/ وام / أكدت منظمة الصحة العالمية إمكانية احتواء تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونجو الديمقراطية خلال ثلاثة أشهر، رغم اتساع نطاق الوباء ليشمل ستة أقاليم وارتفاع عدد الوفيات إلى أكثر من 2325 حالة.

وقال بالدي، المسؤول بالمنظمة، في مؤتمر صحفي عبر الاتصال المرئي من مدينة بونيا، إن السيطرة على الفيروس يتطلب توفير الموارد اللازمة، مشيراً إلى أن المنظمة جمعت حتى الآن 60% فقط من مبلغ 115 مليون دولار المطلوب لمواجهة التفشي.

وأضاف أن جهود الاحتواء تشهد تسارعاً بعدما أضيف 400 سرير خلال الأسبوعين الماضيين، مع نشر مزيد من خبراء علم الأوبئة لتعقب المخالطين.

من جانبهم، حذر مسؤولون بارزون من أن التفشي لا يزال بعيداً عن السيطرة، إذ إن من 70 إلى 80% من الحالات الجديدة ليس لها صلة معروفة بالمرضى، مما يعكس استمرار انتشار الفيروس في مناطق عديدة.