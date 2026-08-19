تراجع المؤشرات الأمريكية متأثرة بانخفاض أسهم التكنولوجيا

نيويورك في 19 أغسطس /وام/ أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات يوم الثلاثاء بتراجع جديد عن مستوياتها القياسية التي سجلتها يوم الخميس الماضي مدفوعة بتراجع أسهم شركات التكنولوجيا و الذكاء الاصطناعي.

أغلقت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض ،حيث انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" عند الإغلاق بـ 51.97 نقطة أو 0.67 بالمئة ليصل إلى 7692.10 نقطة.

كما تراجع مؤشر "ناسداك المجمع" بـ 350.45 نقطة أو 1.31 بالمئة ليصل إلى26294.46 نقطة، وفقد المؤشر "داو جونز الصناعي" 115.93 نقطة أو 0.22 بالمئة إلى 53343.85 نقطة.

-خلا