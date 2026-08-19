ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال كولومبيا إلى 304 قتلى

بوغوتا في 19 أغسطس /وام/ ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب كولومبيا في العاشر من أغسطس الجاري إلى 304 قتلى، فيما بلغ عدد المصابين 4548، والمفقودين 426.

و ذكرت الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في كولومبيا في تحديث جديد،​​​ أن الزلزال أثر على 15 مقاطعة و472 بلدية، مشيرة إلى تسجيل 123789 أسرة و292043 شخصاً ضمن المتضررين.

وأوضحت أن الزلزال ألحق أضراراً بـ 134342 منزلاً، ودمر 29554 منزلاً آخر، فيما انهار 267 مبنى متعدد الطوابق. وأضافت أن الأضرار طالت 303 منشآت صحية و3443 منشأة تعليمية و3905 منشآت عامة، إلى جانب 413 مقطعاً من الطرق و86 نظاماً لإمدادات المياه و49 جسراً للطرق و13 جسراً للمشاة و5 مطارات.

-خلا-