العراق يعتزم التعاقد مع شركات عالمية لتصدير النفط الخام لثلاثة أشهر

بغداد في 19 أغسطس/وام/ وافقت الحكومة العراقية على خطة لتصدير النفط الخام من خلال شركات عالمية ومحلية متخصصة وعبر منافذ مختلفة على أن تكون التعاقدات لمدة 3 أشهر عمل بدءا من الأول من سبتمبر المقبل .

وأوصت الحكومة العراقية خلال جلسة عقدت مساء الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي باعتماد آلية شراء النفط الخام العراقي وفق تسعيرة شركة تسويق النفط العراقية "سومو" أو السعر المثبت في قانون الموازنة العامة الاتحادية بخصم 30% يحدد سنويا ابتداء من الأول من الشهر المقبل وتسدد لمصلحة الخزينة العامة على أن تراجع آثارها المالية بشكل تفصيلي.

وخولت الحكومة العراقية وزير النفط باسم خضير بالعمل على زيادة الطاقات التصديرية والاستيرادية للنفط الخام من خلال استحداث محاور نقل إضافية للعقود المبرمة والنافذة حاليا، وصلاحية تجديد تلك العقود، بجانب تخويله صلاحية الموافقة على استيراد المنتجات النفطية عند الحاجة لضمان استقرار تجهيزها ومنع حدوث الأزمات.

-خلا-