حصيلة زلزال إندونيسيا ترتفع إلى 70 قتيلاً و 1100 مصاب

جاكرتا في 19 أغسطس /وام/ ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب جزيرة فلوريس الإندونيسية السبت الماضي إلى 70 قتيلاً، فيما بلغ عدد المصابين 1100 شخص، في وقت تستمر فيه عمليات الإغاثة وإجلاء السكان من المناطق المتضررة.

وأعلنت السلطات الإندونيسية، الثلاثاء، أن نحو 40 ألف شخص لجأوا إلى مراكز الإيواء، في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية للسكان المتضررين من الزلزال، الذي بلغت قوته 7.7 درجات.

و تواجه فرق الإغاثة ظروفاً صعبة بسبب استمرار النشاط الزلزالي في المنطقة، إذ سجلت السلطات أكثر من 2100 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال، بينها نحو 70 هزة شعر بها السكان.

-خلا-