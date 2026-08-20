النمسا تسجل رقما قياسيا بتجاوز 300 ألف سيارة كهربائية

فيينا في 20 أغسطس / وام / أعلنت وزارة الابتكار والتنقل في النمسا عن بلوغ عدد السيارات الكهربائية الخاصة، التي تعمل بالبطاريات، مستوى قياسيا بتسجيل 304,328 سيارة على طرقات البلاد.

واستحوذت هذه المركبات على أكثر من ربع إجمالي السيارات الجديدة المسجلة خلال شهر يوليو الماضي بنسبة بلغت 27.39%، بواقع 7,073 مركبة.

ويعكس هذا الإنجاز نموا متسارعا وغير مسبوق في قطاع النقل الكهربائي النمساوي، حيث تتزايد الأعداد بوتيرة أسرع؛ فبعد أن استغرق الوصول من 100 ألف سيارة في سبتمبر 2022 إلى 200 ألف نحو 27 شهرا، قفز الرقم إلى 300 ألف سيارة في غضون 19 شهرا فقط.