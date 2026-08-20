"ناسا" تلغي مهمة إنقاذ تلسكوب فضائي متهالك بسبب أعطال تقنية

واشنطن في 20 أغسطس/ وام/ أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» وشركة «كاتاليست سبيس تكنولوجيز»، الأربعاء، إلغاء مهمة إنقاذ تلسكوب «نيل غيريلز سويفت» الفضائي، بعد تعرض مركبة الإنقاذ «لينك» لأعطال في أنظمة التحكم والتوجيه حالت دون إتمام عملية التقاط التلسكوب ورفعه إلى مدار أعلى.

وكانت «ناسا» قد أبرمت عقدا بقيمة نحو 30 مليون دولار مع الشركة الناشئة لإرسال «لينك» لإنقاذ التلسكوب، الذي أُطلق عام 2004 ويعد من أبرز المراصد الفضائية لرصد انفجارات أشعة غاما والنجوم المتفجرة.

ويواجه التلسكوب سقوطا محتوما في الغلاف الجوي للأرض في وقت لاحق من العام الجاري، بعدما بدأ يفقد ارتفاعه بشكل متسارع بسبب النشاط الشمسي الشديد.

وقال مسؤولون في «ناسا» إن الشركة ستواصل تشغيل المركبة بالقرب من التلسكوب لاختبار تقنيات مستقبلية لإنقاذ الأقمار الصناعية.

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