"ميرك" و"موديرنا" تعلنان نتائج إيجابية للقاح تجريبي لعلاج سرطان الجلد

واشنطن في 20 أغسطس/ وام/ أعلنت شركتا الأدوية الأميركيتان «ميرك» و«موديرنا»، الأربعاء، نتائج إيجابية للمرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية لعلاجهما التجريبي القائم على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) لعلاج سرطان الجلد، لدى مرضى الميلانوما المتقدمة.

وذكرت الشركتان في بيان مشترك أن العلاج، الذي يحمل اسم «إنتيسميران أوتوجين»، حقق عند استخدامه بالتزامن مع عقار «كيترودا» المناعي التابع لـ«ميرك»، تحسنا ذا دلالة إحصائية في معدل البقاء على قيد الحياة دون عودة المرض، مقارنة باستخدام «كيترودا» وحده، لدى مرضى خضعوا لجراحة سابقة.

وقالت الشركتان إن هذه النتائج تمثل، بحسب البيان، أول نتائج إيجابية من المرحلة الثالثة لتجربة علاج للسرطان يعتمد على تقنية mRNA.

ويُصمم العلاج بصورة فردية وفق الطفرات المحددة في ورم كل مريض، بهدف تدريب جهاز المناعة على التعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها.

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