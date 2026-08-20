"أوبن إيه آي" تشدد إجراءات الأمن والسلامة خلال اختبار نماذج الذكاء الاصطناعي

واشنطن في 20 أغسطس/ وام/ أعلنت شركة "أوبن إيه آي" مجموعة جديدة من سياسات وإجراءات الأمن والسلامة، تهدف إلى احتواء الحوادث الأمنية أثناء اختبار نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتشمل الإجراءات تشديد ممارسات عزل الشبكات، بحيث لا يؤدي اختراق أحد أعباء العمل أو الخدمات الداعمة إلى منح المهاجمين وصولا غير مصرح به إلى الإنترنت أو الشبكات الداخلية، إلى جانب نظام مراقبة متقدم يرصد أنشطة النماذج وأدواتها وسجلاتها لاكتشاف أي سلوك مقلق أو محاولات لتجاوز القيود الأمنية.

وقالت "أوبن إيه آي" إن الإجراءات الجديدة جاءت جزئيا استجابة للقدرات المتقدمة في مجال الأمن السيبراني لنموذج «Astra» المرتقب، فضلا عن التسارع المتواصل في تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتستهدف الشركة إصدار تنبيهات خلال 30 دقيقة من اكتشاف أي نشاط مثير للمخاوف، فيما تقدر أن تشغيل نظام المراقبة سيستهلك موارد حوسبة تعادل نحو 20 بالمئة من الموارد المستخدمة في العملية الخاضعة للمراقبة.

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