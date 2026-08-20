"سبيس إكس" تطلق 24 قمرا لـ"ستارلينك" وتكمل مهمتها الـ 100 هذا العام

واشنطن في 20 أغسطس/ وام/ أطلقت شركة «سبيس إكس» الأمريكية، الأربعاء، 24 قمرا صناعيا من طراز «ستارلينك» إلى الفضاء، لتكمل بذلك 100 مهمة إطلاق خلال العام الجاري.

وانطلق صاروخ «فالكون 9» من قاعدة «فاندنبرغ» للقوة الفضائية في ولاية كاليفورنيا، في مهمة حملت اسم «Starlink Group 17-50»، فيما عادت المرحلة الأولى من الصاروخ إلى الأرض بعد نحو 8.5 دقيقة من الإقلاع، وهبطت في المحيط الهادئ على متن سفينة تابعة للشركة. وكانت هذه الرحلة الثانية عشرة للمعزز «B1097».

وتستحوذ مهمات «ستارلينك» على النصيب الأكبر من عمليات «سبيس إكس» هذا العام، إذ خصصت الشركة 74 من أصل 100 مهمة لتوسيع شبكة الأقمار الصناعية، التي تضم قرابة 11 ألف قمر صناعي عامل.

ويمثل بلوغ 100 مهمة سنوية إنجازا للشركة للعام الثالث على التوالي، بعد تنفيذها 138 مهمة في 2024 و170 مهمة في 2025، فيما تخطط لزيادة وتيرة الإطلاقات خلال السنوات المقبلة باستخدام مركبة «ستارشيب» القابلة لإعادة الاستخدام بالكامل.

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