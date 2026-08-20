الدولار قرب أدنى مستوياته في 3 أشهر واليورو عند أعلى مستوى منذ مايو

عواصم في 20 أغسطس/ وام/ تكبد الدولار خسائر حادة اليوم الخميس، ليقترب من أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر، وسط تراجع العملة الأمريكية أمام عدد من العملات الرئيسية.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 98.938، مقتربا من أدنى مستوى له منذ منتصف مايو الماضي.

واستقر اليورو عند 1.1676 دولار، قرب أعلى مستوياته منذ أواخر مايو، فيما بلغ سعر الين 158.32 مقابل الدولار.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3603 دولار، بينما بلغ الفرنك السويسري 0.7981 مقابل الدولار، مقتربًا من أعلى مستوياته في شهرين.

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