نادي الفجيرة العلمي يبحث تعزيز التعاون مع وفود حكومية بالإمارة

الفجيرة في 20 أغسطس/ وام/ بحث نادي الفجيرة العلمي مع عدد من الجهات الحكومية في الإمارة تعزيز التعاون المشترك في مجالات البحث والابتكار العلمي والتقني والمبادرات العلمية التي يمكن تطويرها وتحويلها إلى مشاريع تطبيقية .

وتضمنت اللقاءات وفودا من بلدية الفجيرة، ومستشفى الفجيرة، وادارة الدفاع المدني وتناولت إمكانات التعاون في تطوير المشاريع، إلى جانب مناقشة آليات العمل والتنفيذ وفق منهجية علمية وتقنية ومهنية .

وأكد سعادة الدكتور سيف المعيلي مدير النادي، خلال اللقاءات أن اختصاص النادي يمتد إلى البحث والتطوير والتنفيذ العلمي المتخصص، من خلال دراسة الأفكار وتقييمها، ووضع التصورات الفنية والتقنية، وتحديد آليات التنفيذ المناسبة لكل مشروع، إلى جانب تعزيز دور النادي في دفع منظومة الابتكار في العمل الحكومي وايجاد حلول مبتكرة للتحديات المختلفة، كما جرى التأكيد على أهمية بناء شراكات فاعلة مع الجهات الحكومية، بما يسهم في توظيف الخبرات والإمكانات العلمية والتقنية، ودعم أصحاب الأفكار والمبتكرين، وتطوير مشاريع ذات أثر ملموس في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على بلورة عدد من الأفكار المطروحة إلى مشاريع علمية وتقنية قابلة للتنفيذ، وفق أسس مهنية واضحة تشمل دراسة الفكرة، وتحديد المتطلبات، ووضع خطة التنفيذ، وصولاً إلى النموذج التطبيقي والنتائج المستهدفة، ويأتي استقبال الوفود الحكومية تأكيداً على الدور الذي يضطلع به النادي في دعم منظومة البحث والابتكار في الإمارة، وتعزيز ثقافة المشاريع العلمية التطبيقية، بما يسهم في صناعة حلول مبتكرة واستثمار المعرفة والخبرات في خدمة التنمية المستدامة.