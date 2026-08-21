صناعة واقتصاد الفجيرة و"الإمارات للتنمية" يبحثان تعزيز تمويل الشركات

الفجيرة في 20 أغسطس/ وام/ بحثت دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، مع مصرف الإمارات للتنمية، سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم منظومة التنمية الاقتصادية والاستثمارية في الإمارة. وخلال لقائه وفدا من المصرف ناقش سعادة المهندس محمد عبيد بن ماجد، مدير عام الدائرة

آليات تسريع وتيرة الدعم للشركات الإماراتية الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتوسيع استفادتها من الحلول المالية والتمويلية المرنة التي يقدمها المصرف، بما يسهم في تعزيز نموها ورفع مساهمتها في الاقتصاد، وتحفيز توسع المشاريع الصناعية في الفجيرة.

كما استعرض الجانبان دور مصرف الإمارات للتنمية في تمويل ودعم القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة.

وأكد الجانبان أهمية تكامل الجهود وتبادل الخبرات وتطوير أطر التعاون التي تسهم في تحفيز الاستثمار ودعم نمو القطاع الصناعي، وتعزيز مكانة إمارة الفجيرة بيئةً جاذبة للأعمال والمشاريع النوعية.