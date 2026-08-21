1.6 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار ما دمرته الفيضانات في موزمبيق

مابوتو في 21 أغسطس/وام/ أعلنت حكومة موزمبيق أن البلاد الواقعة جنوب شرق أفريقيا تحتاج إلى 1.6 مليار دولار لجهود التعافي وإعادة الإعمار، بعد أسوأ فيضانات تشهدها منذ عقود والتي تعرضت لها في وقت سابق من هذا العام.

وذكرت الحكومة، في وثيقة تحدد خطة إعادة الإعمار، أنها تتوقع تمويل جهود التعافي خلال ثلاث سنوات عبر الجمع بين موازنة الدولة والمنح المقدمة من الجهات المانحة وصناديق المناخ.

وتضرر أكثر من 700 ألف شخص جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في مايو الماضي ، فيما لقي مئات الأشخاص حتفهم في المقاطعات الجنوبية والوسطى.

-خلا-