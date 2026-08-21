كولومبيا تعلن حالة الطوارئ في 15 منطقة متضررة من الزلزال

بوغوتا في 21 أغسطس/وام/ أعلنت الحكومة الكولومبية حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في 15 منطقة متضررة، على خلفية الزلزال المدمر الذي وقع في وقت سابق من الشهر الجاري.

وذكرت الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث يوم الخميس أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى319 شخصا، بينما أصيب أكثر من 4500 شخص، ولا يزال 260 شخصا آخرين في عداد المفقودين.

وستمكن حالة الطوارئ الحكومة من جمع الأموال بسرعة أكبر لتقديم المساعدات الطارئة وتنفيذ أعمال إعادة الإعمار، وإعادة تخصيص موارد الدولة.

وقال الرئيس أبيلاردو دي لا إسبرييلا، في منشور على منصة "إكس" إن حجم هذه المأساة يتطلب منا التحرك على عدة جبهات في

وقت واحد، مواصلة البحث عن المفقودين ورعاية المصابين والمتضررين وإعادة البنية التحتية الحيوية إلى العمل والبدء من الآن في الاستعداد لإعادة إعمار المناطق المتضررة.

وبحسب تقديرات مبدئية لمكتب التخطيط الوطني، تقدر تكلفة إعادة الإعمار بحوالي 40 تريليون بيزو كولومبي (12 مليار دولار).

-خلا-