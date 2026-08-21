الدولار يعوض خسائره السابقة و يسجل مكاسب طفيفة

نيويورك في 21 أغسطس /وام/ عوض الدولار ⁠الأمريكي خسائره السابقة ليسجل مكاسب محدودة يوم الخميس، في وقت يقيم فيه المتعاملون ما إذا كانت جهود وزارة الخزانة الأمريكية لكبح عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل ستنجح.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء ​العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات تشمل الين واليورو، ⁠0.06 بالمئة إلى 98.89 نقطة، بينما

انخفض اليورو 0.01 بالمئة إلى 1.1676 دولار. وكان اليورو سجل في وقت سابق 1.171 ⁠دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 14 مايو الماضي، وتراجعت العملة اليابانية 0.6 بالمئة إلى 159.12 ين للدولار.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.18 بالمئة إلى 1.3629 دولار، وكان بلغ 1.3659 دولار، وهو ​أعلى مستوى له منذ 16 فبراير شباط.

وبالنسبة للعملات المشفرة، قفزت بتكوين خمسة بالمئة ⁠إلى 72524.54 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ الأول من يونيو الماضي .

-خلا-